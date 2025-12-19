Разделы

На премии по итогам года чаще рассчитывают те, кто зарабатывает больше

4 из 10 работающих ожидают получить премию по итогам 2025 г. 31% опрошенных рассказал, что в их компаниях такая практика отсутствует в принципе. 14% не ждут бонусов из-за нестабильного положения работодателей, еще 8% — по другим причинам. 7% затруднились оценить свои шансы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Мужчины надеются на премию несколько чаще женщин (42 и 39% соответственно). Молодежь по сравнению с теми, кто старше, настроена более оптимистично: ждут премии 46% россиян моложе 35 лет. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тыс. руб. в месяц, премии ждет большинство — 55% опрошенных.

За последние пять лет доля ожидающих премию выросла весьма существенно: с 27% в 2020 г. до 42% в 2024 г. и 40% в 2025 г. Впрочем, не всем ожиданиям предстоит сбыться. Планы работодателей на премирование по итогам 2025 г. выглядят скромнее ожиданий сотрудников. 24% компаний готовы выплатить премии всем сотрудникам, еще 18% — выборочно определенным отделам или специалистам. 28% нанимателей не планируют выплаты бонусов, а 3 из 10 компаний до сих пор не определились. За последние пять лет больше всего годовых премий было выплачено в 2024 г.: 3 из 10 компаний поощрили всех сотрудников, еще 22% мотивировали точечно.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 1-12 декабря 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

