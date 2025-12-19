Разделы

Doma.ai: общение в чатах перед Новым годом стало активнее на 25%

Doma.ai провели исследование, чтобы понять, как меняется общение жителей в домовых чатах в преддверии Нового года и какие темы выходят на первый план. Опрос показал, что активность в чатах увеличилась в среднем на 25%, и эта активность связана прежде всего с подготовкой к праздникам. Бытовые вопросы по-прежнему составляют почти половину обсуждений — 49% сообщений в декабре связаны с эксплуатацией дома. Одновременно усиливается и сезонная тематика — жители все чаще поднимают вопросы украшения домов, организации парковочных мест в праздники, а также говорят про безопасность и тишину. Помимо этого 8% жителей признались, что планируют поздравлять соседей и УК с Новым годом. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Опрос проводился среди двух тыс. жителей по всей России с 1 по 15 декабря 2025 г.

Какие темы обсуждаются в домовых сообществах в декабре

Исследование Doma.ai показало, что в преддверии Нового года активность в домовых чатах возросла в среднем на 25%. Также эксперты выяснили, какие темы жители обсуждают в предпраздничный период. Почти половина обсуждений по-прежнему связана с повседневными вопросами управления домом. В декабре 49% сообщений в домовых чатах по-прежнему касаются бытовых тем — уборки, состояния инженерных систем, освещения, работы лифтов и других вопросов эксплуатации.

При этом на фоне привычной повестки заметно усиливаются сезонные и праздничные обсуждения. Так, в 22% домовых чатов поднимается тема украшения дома или двора — жители обсуждают, будет ли оформлено общее пространство и когда появятся праздничные элементы. Еще 19% чатов затрагивают вопросы парковки автомобилей и организации парковочных мест во дворах в праздничные дни. В 17% домовых чатов обсуждаются салюты, хлопушки и возможные нарушения тишины в праздничные дни*

Также 8% респондентов отметили, что планируют отправить поздравительные сообщения для соседей и УК в Новый год.

«В течение года домовые чаты чаще всего нужны для решения бытовых вопросов, но в преддверии Нового года их атмосфера заметно меняется. Появляется больше живого общения, поздравлений и общих тем, которые выходят за рамки повседневных проблем. Даже те жители, кто обычно только читает сообщения, начинают активнее включаться в диалог. В такие моменты цифровые каналы становятся не просто инструментом связи, а пространством, где формируется ощущение соседства и общности. Праздники помогают людям почувствовать, что они живут не просто в одном доме, а в одном сообществе, и это ощущение тепла и взаимного внимания остается с ними дольше, чем сами праздничные дни», — сказал исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.

*множественный выбор

