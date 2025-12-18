Разделы

В приложении «Ситидрайва» появилась новая функция Live Activity

«Ситидрайв» рассказал о появлении новой функции Live Activity в своем мобильном приложении. Данная опция станет доступна всем пользователям iOS при обновлении приложения до версии 5.10. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Благодаря технологии Live Activity, вся необходимая информация доступна прямо на экране блокировки смартфона, без необходимости постоянно запускать само приложение. Пользователи будут видеть в режиме реального времени оставшиеся минуты бесплатного ожидания автомобиля, актуальный выбранный тариф и подробности об арендуемом автомобиле.

Планируется, что эта опция поможет упростить процесс контроля состояния текущего заказа и снизит вероятность случаев забывания завершить аренду вовремя.

cit1.jpg

Ситидрайв

