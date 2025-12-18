Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Сервисная сеть «Ленремонт» перешла к анализу звонков с ИИ-системой Aiston

Aiston автоматизировала контроль качества звонков с помощью ИИ для «Ленремонта».

Разработчик и интегратор корпоративных ИТ-решений Aiston завершил проект по внедрению системы речевой аналитики на базе искусственного интеллекта для ремонтно-сервисной сети «Ленремонт». Благодаря системе компания перешла от выборочной проверки к аналитике всего массива поступающих звонков, превышающего 18 тыс. диалогов в сутки.

Ранее сотрудники отдела контроля качества могли проверять не более 5-10% звонков в день. Эти ручные и трудоемкие процессы ограничивали управляемость сервисом, создавали риски потерь заявок из-за ошибок и увеличивали нагрузку на специалистов. Aiston разработал для компании «Ленремонт» индивидуальную ИИ-систему на основе собственных разработок, адаптированных под сценарии контакт-центра.

LLM интерпретирует диалоги, классифицирует отклонения, сопоставляет их с критериями качества и формирует структурированные аналитические отчёты. По итогам внедрения доля анализа выросла до 99%, а операционная нагрузка на сотрудников отдела контроля качества снизилась в 10 раз. Количество выявляемых проблемных звонков увеличилось с 90 до 500 случаев в день, что позволило компании оперативно реагировать на ошибки и снижать потери выручки.

«Объём коммуникаций в сервисных компаниях настолько высок, что классические инструменты контроля качества просто не способны обработать такой поток. ИИ-модели решают задачу, которую невозможно решить типовыми решениями, и позволяют анализировать каждый звонок и делать это стабильно и объективно», — отметил генеральный директор Aiston Иван Григорьев.

В «Ленремонте» подчеркнули значимость перехода на автоматизацию: «Для нас принципиально важно анализировать каждый звонок. Только полный охват позволяет понимать реальное качество сервиса и вовремя выявлять ошибки. Система Aiston дала нам такую возможность».

Проект реализован в закрытом контуре заказчика и интегрирован в существующую инфраструктуру «Ленремонта», что позволило обеспечить безопасность данных и масштабируемость решения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Wi-Fi для бизнеса 2025

Единый оператор букмекерских ставок и тотализаторов переходит на суверенное российское хранилище Java-библиотек

Около 80% российских госкомпаний перешли на отечественные СЭД

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Власти: Главный вызов ИИ в России - это растущее энергопотребление

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще