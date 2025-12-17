Украсть Новый год: мошенники обещают дешевые билеты на елки и другие мероприятия

В преддверии праздника злоумышленники размещают объявления с якобы выгодными предложениями. С начала декабря 2025 г. эксперты Bi.Zone Digital Risk Protection обнаружили свыше 150 потенциально мошеннических объявлений. Такие предложения злоумышленники размещают на онлайн-досках объявлений. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Мошенники предлагают купить билеты на новогодние мероприятия по выгодным ценам — значительно дешевле, чем на официальных ресурсах. Если пользователь заинтересовался, его просят перевести деньги, после чего ему якобы пришлют билет. Однако, как только злоумышленники получают средства, они перестают выходить на связь.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Мошенники не ограничиваются размещением предложений лишь на онлайн-досках объявлений. Они стремятся увеличить охваты, дополнительно распространяя свой контент в мессенджерах и социальных сетях. Так, чтобы привлечь еще больше потенциальных жертв, злоумышленники оставляют фейковые предложения и ссылки на фишинговые сайты в комментариях к постам в крупных телеграм-каналах. Также киберпреступники предлагают билеты на праздники через чаты и группы, притворяясь обычными пользователями».

Несмотря на то что на некоторых ресурсах предлагают товары и услуги по более низким ценам, лучше использовать для покупки официальные и проверенные сервисы. Это позволит обезопасить себя от мошеннических схем. Покупка билетов и других товаров по объявлениям в мессенджерах и на онлайн-досках может обернуться потерей денег. Часто там встречаются мошеннические предложения под видом выгодных цен и акций.