«Сетевая компания» внедряет новую систему на базе ИИ для оптимизации строительства

«Сетевая компания» разработала и внедряет новую автоматизированную систему, которая помогает с помощью искусственного интеллекта быстро находить похожие ранее построенные объекты, что значительно упрощает расчет стоимости и проектирование новых энергетических сооружений. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Разработанное программное решение использует базу данных уже построенных компанией объектов со всеми техническими характеристиками, объемами работ и коэффициентами для расчета текущей стоимости. Система полностью заменяет трудоемкий процесс ручного поиска, когда специалистам приходилось тратить много времени на изучение архивов, сравнение документов и выполнение расчетов вручную.

Новая система существенно повышает эффективность работы: время подготовки сокращается более чем в три раза, компьютер автоматически анализирует десятки параметров одновременно, обеспечивает точные расчеты без необходимости повторно пересчитывать стандартные элементы и мгновенно обрабатывает большие объемы информации вместо долгого ручного поиска.

«Благодаря автоматизированному поиску аналогов наши инженеры теперь могут сосредоточиться на адаптации готовых решений под конкретные проекты. Это особенно важно сейчас, когда количество заявок на технологическое присоединение постоянно растет», – отмечают в компании.

Сейчас система проходит опытную эксплуатацию. В будущем планируется подключить ее к BIM-системам проектирования и добавить функции прогнозирования и мониторинга изменений.

«Сетевая компания» активно развивает направление искусственного интеллекта в своей деятельности. Ранее компания уже успешно внедрила систему ИИ для улучшения клиентского сервиса, глубокого анализа потребления электроэнергии и точного прогнозирования объема потерь и прочее. На данный момент в компании работает 6 проектов с использованием искусственного интеллекта. В ближайшее время компания планирует запуск еще двух проектов, подтверждая свою приверженность цифровой трансформации и внедрению инновационных технологий для повышения эффективности работы.