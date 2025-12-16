«Флатика» завершила перенос данных пользователей и обновила инструменты управления

«Флатика» – сервисная платформа о ремонте, интерьерах, благоустройстве и ландшафтном дизайне – сообщила о полном завершении переноса пользовательского контента с международного сервиса Houzz. Процесс занял полтора месяца и включал последовательную миграцию проектов, фотографий, авторских статей и клиентских отзывов. Загрузка осуществлялась крупными массивами данных и теперь полностью завершена. Об этом CNews сообщили представители «Флатика».

В компании особенно отметили вклад пользователей, которые на протяжении всего периода перехода помогали выявлять технические особенности переноса данных и информировали проектную команду о возникающих несоответствиях.

Завершение миграции совпало с обновлением функционала, связанного с управлением профилем. Одним из ключевых изменений стала возможность самостоятельной смены электронного адреса, использовавшегося в качестве логина. Ранее подобные операции выполнялись только через службу поддержки, запросы принимались исключительно с первоначального адреса электронной почты, а использование корпоративных доменов нередко осложняло процесс при смене места работы.

В новой версии платформы смена адреса электронной почты проводится напрямую в настройках профиля. Процесс полностью автоматизирован: после указания нового адреса система выполняет стандартную процедуру безопасности и направляет подтверждение на обновленный контакт. Новый электронный адрес становится основным логином для доступа к платформе и используется для получения уведомлений и сервисных писем.

По аналогичному принципу функционирует и процедура удаления аккаунта. Ранее такая операция была доступна только через обращение в службу поддержки, теперь обновленный механизм позволяет пользователю инициировать удаление профиля самостоятельно. После отправки запроса аккаунт переводится в режим ожидания, а его окончательное удаление происходит через 30 дней. В течение этого периода пользователь сохраняет возможность отменить принятое решение.