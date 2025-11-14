MONT и RuDesktop объявили о стратегическом партнерстве для развития отечественных ИТ-решений

Дистрибьютор программного обеспечения MONT и российский разработчик RuDesktop (ООО «Передовые технологии») подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества — развитие комплексных импортонезависимых решений для управления корпоративной ИТ-инфраструктурой и удаленного администрирования. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Совместная работа компаний сделает современные и безопасные технологии управления корпоративными системами доступными для организаций по всей стране. Партнерство укрепит рынок отечественного ПО и предложит бизнесу надежную альтернативу зарубежным продуктам.

«Сотрудничество с RuDesktop — логичный шаг в развитии нашей экосистемы отечественных вендоров. Мы видим высокий интерес рынка к решениям для управления ИТ-инфраструктурой и уверены, что объединение экспертизы RuDesktop и MONT позволит ускорить внедрение современных технологий в российских компаниях», — сказал Александр Сахаров, руководитель группы развития новых вендоров MONT.

RuDesktop — российское кроссплатформенное решение для безопасного удаленного доступа, администрирования и управления конфигурациями устройств. Платформа поддерживает работу на Windows, Astra Linux, «Ред ОС», РОСА, «Альт», Debian, macOS и Android, обеспечивая стабильные подключения без задержек, защищенную передачу данных и централизованное управление корпоративной инфраструктурой. В числе ключевых возможностей — подключение по постоянному или временному паролю, передача файлов, работа с несколькими мониторами, адресная книга и тонкая настройка прав доступа. Через единый веб-интерфейс администратор может управлять конфигурациями устройств, включая разрешения на использование клавиатуры и мыши, синхронизацию буфера обмена, передачу файлов и перезапуск оборудования. Решение включено в Единый реестр российского ПО.

«Партнерство с MONT открывает для нас новые возможности развития. Благодаря широкой сети и экспертизе дистрибьютора, российские компании смогут быстрее и проще внедрять наше решение. Это позволяет нам сосредоточиться на совершенствовании продукта, зная, что его продвижение и поддержка находятся в надежных руках», — отметил Евгений Шумаков, ведущий менеджер партнерских проектов RuDesktop.

В ближайшее время компании планируют расширить присутствие RuDesktop на российском рынке через партнерскую сеть MONT, усилить охват регионов и упростить доступ организаций к инструментам удаленного администрирования и управления конфигурациями.