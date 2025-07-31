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На Wildberries появилась метка «Выбор покупателей» для товаров с высоким рейтингом

Компания РВБ (объединенная компания Wildbserries & Russ) запускает на Wildberries в тестовом режиме новую метку «Выбор покупателей», которая поможет пользователям быстрее принимать решение о покупке товаров с высоким рейтингом и хорошим качеством. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Метка «Выбор покупателей» делает отзывы более ценным ориентиром и поддерживает продавцов, чьи товары заслужили признание покупателей.

Метка «Выбор покупателей» будет присваиваться сейчас товарам части продавцов. Продукция должна соответствовать следующим критериям: рейтинг продавца и карточки товара — не ниже 4,7; количество отзывов на карточку — от 40; товар есть в наличии.

По предварительному опросу, свыше 40% покупателей полностью согласны с тем, что метка «Выбор покупателей» помогает выделить товары, которым можно доверять, и выразили желание видеть ее чаще. В рамках теста метка будет отображаться на странице отзывов у части пользователей. По итогам тестирования и сбора обратной связи будет принято решение о дальнейшем масштабировании функции.

Согласно исследованию сервиса «RWB Исследования» компании РВБ, отзывы и рейтинг входят в топ-3 критериев выбора товара. Благодаря новой метке покупатели смогут принимать решения о покупке быстрее, а товары с высоким спросом и качеством будут дополнительно выделены на экране отзывов.

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