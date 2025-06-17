Разделы

Бизнес
|

В Саранске состоится крупнейший Форум по процессной аналитике

С 4 по 6 сентября в Саранске состоится ProcessTech Saransk — масштабный Форум для обмена опытом внедрения Process Mining и Task Mining в ведущих компаниях России.

Форум организован компанией Инфомаксимум, разработчиком системы активной бизнес-аналитики Proceset.

processtech.png

«Российский рынок Process Mining активно растет, и мы гордимся тем, что Инфомаксимум первым в стране начал проводить профильные конференции. Как признанный лидер, мы ощущаем ответственность за развитие отрасли, формирование профессионального сообщества и популяризацию лучших практик. Поэтому мы приглашаем к участию всех, кто готов и хочет становиться эффективнее», — Александр Бочкин, генеральный директор компании Инфомаксимум.

В числе спикеров — представители Газпромбанка, МТС, Страхового дома ВСК, ФосАгро, АльфаСтрахования, ВымпелКом, Россельхозбанка, МТС Банка и других компаний, реализующих масштабные проекты на базе Proceset.

Программа Форума ProcessTech Saransk включает:

  • Кейсы — прикладные внедрения Process Mining и Task Mining;
  • Практико-ориентированные воркшопы — тематические сессии от ведущих специалистов страны;
  • Вручение премии «ProcessTech: Проект года 2025» — особые награды за лучшие проекты в области аналитики процессов и операций;
  • Нетворкинг — возможность обменяться опытом и завести полезные связи с лидерами отрасли в неформальной атмосфере.

Мероприятие пройдёт офлайн с 4 по 6 сентября 2025 в Саранске. Зарегистрироваться можно до 14 августа 2025 по ссылке. Участие для компаний — бесплатное. Запросить стоимость участия для партнеров и других вендоров можно здесь.

Готовы стать частью комьюнити? Присоединяйтесь к тем, кто создает будущее бизнес-аналитики уже сейчас.

Рекламаerid:erid2W5zFGji1xcРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Инфомаксимум"ИНН/ОГРН: 1328909857/1081328000533Сайт: http://www.infomaximum.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

«Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов

Дмитрий Серый, Vinteo: Мы добились высокой степени локализации производства ВКС-оборудования в России

Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Продажи поддельной электроники в онлайн-магазинах уменьшились на 10%. Но и продажи премиальных брендов в России сократились

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще