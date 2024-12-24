Оператор связи Freedom подвел итоги стартового года работы

Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов рассказал о первых результатах нового направления бизнеса холдинга

Чуть больше года назад, летом 2023 г., Freedom Holding Corp. вывел на рынок Казахстана оператора связи Freedom Telecom. Новый игрок телекоммуникационного рынка был создан в целях продажи услуг мобильной связи, широкополосного доступа в интернет, Wi-Fi и цифровых услуг на территории страны. Управляет оператором дочерняя компания холдинга Freedom Holding Corp. – Telecom Holding Limited, зарегистрированная в соответствии с законодательством Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в августе 2023 г.

«Мы начнем работу практически с нуля, поэтому не будет необходимости поддерживать накопившуюся годами инфраструктуру, оправдывать вложенные в нее средства. Современные технологии позволяют развиваться на порядок быстрее и дешевле. Мы поставили перед собой задачу в течение нескольких лет создать абсолютно нового мобильного оператора стандарта 5G», – комментировал идею создания нового бизнеса основной бенефициар и руководитель Freedom Finance. Тимур Турлов на своей странице в Facebook*. Планировалось инвестировать в данное направление $650 млн в течение следующих пяти лет.

За год с небольшим холдинг провел несколько крупных сделок с целью развития своего телекоммуникационного бизнеса. Так, под самый финал 2023 г. года одна из структур компании, Freedom Finance SPC, с целью финансирования Freedom Telecom разместила на Астанинской международной бирже облигации на сумму $200 млн. В январе 2024-го состоялась покупка телеком-компании ТОО «DITel» (г. Шымкент) за $1,1 млн. В марте Freedom Telecom приобрел 7 центров обработки данных (ЦОД) у одного из ведущих операторов связи Казахстана – АО «Транстелеком» – за $100 млн. В июне состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Freedom Telecom и британским Vodafone. Это, по мнению «Фридом Финанс», призвано способствовать значительному ускорению ввода на казахстанский рынок инновационных технологических решений и продуктов в сфере связи. В сентябре 2024-го холдинг приобрел 100% акций казахстанской компании SilkNetCom LLP, которая специализируется на строительстве сетей связи, продаже ИТ-услуг и провайдерской деятельности (сумма сделки $23,9 млн).

В текущем году велась активная работа над строительством телекоммуникационной инфраструктуры. Было проложено 1200 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). «Благодаря чему уже в следующем году мы сможем завершить строительство основной части телекоммуникационной инфраструктуры – опорной сети – в 11 городах», – пояснял Тимур Турлов в своем аккаунте в Instagram* 4 декабря. По его словам, опорная сеть должна соединить базовые станции, серверы, центры обработки данных и другие элементы, что обеспечит надежную связь и высокую пропускную способность для клиентов. Глава Freedom Finance отметил, что расходы на работы по прокладке ВОЛС в 2024 г. удалось сократить на 50% от средних по рынку.

Домашние распределительные сети для доступа пользователей к телеком-услугам уже созданы в 6 городах Казахстана (Астане, Таразе, Актау и др.) Это дает возможность подключиться к Freedom Telecom более чем 24 тысячам домохозяйств. Число действующих абонентов сотового оператора достигло 1,5 тыс. в сегменте B2B и свыше 2 тыс. – в сегменте B2C. В 2025 году планируется протянуть еще 3200 км волоконно-оптических линий для технического обеспечения доступа к сети Freedom Telecom более 200 тысяч домохозяйств в 58 населенных пунктах Казахстана.

Кроме того, Freedom Telecom занимается строительством городских публичных сетей Wi-Fi со свободным доступом для пользователей. Уже работает 976 точек бесплатного Wi-Fi в аэропортах (Астана и Алматы), в торговых и бизнес-центрах, больницах, школах, парках, прогулочных зонах городов. Всего бесплатный Wi-Fi от Freedom Telecom охватывает 146 локаций по стране.

В ближайших планах телеком-оператора – запуск услуги беспроводного фиксированного доступа (Fixed Wireless Access, FWA) – радиосоединения через сотовую сеть. Преимущество FWA – возможность быстрого присоединения к интернету при отсутствии подключения к классическому провайдеру «наземного» широкополосного доступа в интернет. Это актуально, в частности, для сельской и удаленной местности. В 2025 г. абонентам в городах Шымкент, Конаев и Косшы станут доступны 67 FWA-точек от Freedom Finance.

Одна из наиболее острых проблем отрасли телеком, подчеркивают во Freedom Finance, это дефицит кадров. Решить ее призван созданный в 2024 г. под Астаной в микрорайоне Уркер учебный центр Freedom Telecom. Центр готовит профессионалов в области проектирования, строительства, эксплуатации и обслуживания ВОЛС. Самостоятельно занимаясь обучением персонала, Freedom Telecom рассчитывает и далее сокращать финансовые и временные затраты на развертывание сетей, что обеспечивает конкурентные преимущества компании на рынке.

Астанинский учебный центр уже выпустил 180 готовых специалистов, все они стали сотрудниками Freedom Telecom. «Этот учебный центр дал многое и самому микрорайону Уркер. Из числа местных жителей мы наняли сотрудников, подключили к сети дома и соцобъекты, дружим с местным сообществом», – сообщал 4 декабря в своем Instagram* Тимур Турлов. В дальнейших планах учебного центра – запуск программы Tech Mentor для подготовки наставников. Кроме того, будет вестись активная работа над укреплением связей с колледжами и вузами, результатом которой должно стать устранение существующего кадрового дефицита и долгосрочное обеспечение отрасли специалистами.

* принадлежит Meta Platforms, которая признана властями РФ экстремистской организацией и запрещена