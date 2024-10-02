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«Авито Работа»: при последнем переходе на новое место работы зарплата россиян в среднем увеличилась на 31%

«Авито Работа» провела опрос более 7000 работающих россиян, чтобы выяснить, сколько раз за свою жизнь они меняли работу и насколько выросла их зарплата после перехода на новое место. Опрос показал, что в среднем россияне сменили четыре места работы за жизнь. Те, кому удалось повысить доход на новом месте, получили прибавку к зарплате в среднем на 31% при последней смене работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Каждый десятый (10%) респондент переходил на новое место работы раз в жизни. Треть (33%) россиян меняли работу два-три раза, четверть (25%) опрошенных — четыре-пять раз за жизнь. шесть-семь раз меняли место работы 11% россиян.

У 16% респондентов их зарплата при последней смене работы увеличилась менее, чем на 10%, у 24% респондентов — на 10–20%. 13% россиян отметили, что их заработок увеличился на 21–30%. 7% опрошенных сообщили, что получили прибавку в 31–40% при переходе на новое место работы. На 41–50% увеличили свои доход 6% участников опроса. 5% россиян благодаря смене работы удалось увеличить свою зарплату более, чем вдвое.

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Насколько увеличилась зарплата россиян при переходе на новое место работы

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