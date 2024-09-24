Группа Arenadata объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже

Группа Arenadata, ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) обыкновенных акций, а также о старте приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.

«Мы рады объявить ценовой диапазон в качестве следующего шага выхода на биржу, — прокомментировал это событие генеральный директор группы Arenadata Максим Пустовой. — Даже с учетом текущей волатильности на фондовом рынке инвестиционный кейс Группы Arenadata получил широкий отклик со стороны инвесторов в период раннего маркетинга.

Текущие акционеры продают небольшую долю в капитале Группы с дисконтом к сопоставимым компаниям ИТ-сектора в пользу будущего роста. И у нас есть все предпосылки для развития бизнеса. Мы говорим о потенциале роста рынка систем управления и обработки данных, команде ведущих разработчиков с мировым опытом, широкой продуктовой линейке и новых проектах, доверии крупных клиентов частного и государственного сектора и о предпринимательском духе во всех дочерних компаниях Группы.

Мы заинтересованы в открытых и долгосрочных коммуникациях с инвестиционным сообществом и видим в этом важную составляющую действительно публичной компании. Еще до запуска IPO мы были открыты рынку, рассказывая о своих планах и раскрывая операционные и финансовые результаты. Мы также приложили значительные усилия, чтобы донести свой бизнес-кейс до максимального количества инвесторов для принятия ими взвешенных решений. Как компания, мы будем и дальше придерживаться политики максимальной открытости и прозрачности и с нетерпением ожидаем старта нового публичного этапа жизни Группы Arenadata».

Предварительные параметры предложения:

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 до 95 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 17 до 19 млрд рублей.

В рамках IPO будет предложено 28 млн акций со стороны действующих акционеров («продающих акционеров»), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. Они продолжат реализацию стратегии роста Группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.

Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 24 сентября 2024 года, и завершится не позднее 30 сентября 2024 года.

В случае завершения IPO компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO. Любое исключение из данного обязательства возможно при условии, что новые владельцы акций примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение акций, и оно не приведет к увеличению количества акций в свободном обращении в течение указанного срока. Действующие исключения предусматривают: передачу акций в рамках мотивационной программы, в том числе в связи с эмиссией привилегированных акций, упомянутой выше; отчуждение акций в пользу юридических лиц, входящих в группу продающих акционеров, переход акций в рамках реорганизации одного из продающих акционеров и между акционерами последнего, а также частные сделки ниже установленного порога материальности (5% уставного капитала).

В случае завершения IPO компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO. Любое исключение из данного обязательства возможно при условии, что новые владельцы акций примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение акций, и оно не приведет к увеличению количества акций в свободном обращении в течение указанного срока. Действующие исключения предусматривают: передачу акций в рамках мотивационной программы, в том числе в связи с эмиссией привилегированных акций, упомянутой выше; отчуждение акций в пользу юридических лиц, входящих в группу продающих акционеров, переход акций в рамках реорганизации одного из продающих акционеров и между акционерами последнего, а также частные сделки ниже установленного порога материальности (5% уставного капитала). До выхода на биржу компания начала регистрацию привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Группа Arenadata также регистрирует 11,65% капитала в форме привилегированных акций для планируемой конвертации долей миноритарных участников операционных компаний в акции ПАО «Группа Аренадата». Данная операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер, а дивидендный поток активов Группы сможет быть консолидирован на уровне головной компании. В случае принятия решения о конвертации долей миноритарные участники возьмут на себя не менее строгие обязательства чем у продающих акционеров по ограничению на отчуждение акций с момента их получения.

Ожидается, что старт торгов акциями под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнется 1 октября 2024 года после объявления цены размещения. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Принципы определения аллокации инвесторам: