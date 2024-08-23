«Яндекс» добавил возможность исключить из поиска по видео площадки с медленной загрузкой

В «Поиске» «Яндекса» по видео пользователи теперь могут включить фильтр, чтобы видеть ролики только с тех платформ, где нет проблем с загрузкой контента. Это поможет быстрее найти нужное видео.

Новый фильтр работает и на компьютерах, и на мобильных устройствах. Чтобы его применить, достаточно нажать кнопку в «Поиске» по видео. Дальше пользователь увидит выдачу роликов уже с включённым фильтром. Сервис запоминает эту настройку и применяет её по умолчанию, когда пользователь открывает «Поиск» по видео в следующий раз. Фильтр можно выключить в любой момент.

Всего «Яндекс» проиндексировал более 6 млрд роликов в интернете. Сейчас компания создаёт разные фильтры для «Поиска» по видео, чтобы пользователи могли сами выбрать площадки, видео с которых сервис будет показывать в поисковых результатах. Другие фильтры тоже скоро появятся в «Поиске» по видео.

Чтобы помочь пользователям находить видео без проблем с загрузкой, ранее «Яндекс» также внедрил детектор медленной загрузки. Этот инструмент определяет, когда ролик грузится дольше обычного, и предлагает пользователю найти такое же или аналогичное видео на других платформах.