Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» добавил возможность исключить из поиска по видео площадки с медленной загрузкой

В «Поиске» «Яндекса» по видео пользователи теперь могут включить фильтр, чтобы видеть ролики только с тех платформ, где нет проблем с загрузкой контента. Это поможет быстрее найти нужное видео.

Новый фильтр работает и на компьютерах, и на мобильных устройствах. Чтобы его применить, достаточно нажать кнопку в «Поиске» по видео. Дальше пользователь увидит выдачу роликов уже с включённым фильтром. Сервис запоминает эту настройку и применяет её по умолчанию, когда пользователь открывает «Поиск» по видео в следующий раз. Фильтр можно выключить в любой момент.

Всего «Яндекс» проиндексировал более 6 млрд роликов в интернете. Сейчас компания создаёт разные фильтры для «Поиска» по видео, чтобы пользователи могли сами выбрать площадки, видео с которых сервис будет показывать в поисковых результатах. Другие фильтры тоже скоро появятся в «Поиске» по видео.

Чтобы помочь пользователям находить видео без проблем с загрузкой, ранее «Яндекс» также внедрил детектор медленной загрузки. Этот инструмент определяет, когда ролик грузится дольше обычного, и предлагает пользователю найти такое же или аналогичное видео на других платформах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Санкции США – пустой звук. Китай играючи их обошел и пользуется всеми возможностями крупнейшего в мире облачного сервиса

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

В России дипфейк признан объектом авторского права

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS