Минцифры: каждый десятый выпускник вуза получил ИТ-специальность

В преддверии приемной кампании в вузах Минцифры проанализировало учебу и трудоустройство студентов ИТ-специальностей за последние годы. Информация об этом опубликована на официальном сайте Минцифры.

На 18% за последние пять лет выросло число ИТ-выпускников в вузах. Почти каждый десятый выпускник имеет ИТ-специальность.

Из каких специальностей чаще всего переходят в ИТ-магистратуру: экономика, менеджмент, прикладная математика, автоматизация технологических процессов и производств, электроэнергетика и электротехника.

59,4% выпускников ИТ-специальностей имеют опыт работы к моменту завершения учебы. 42,6% из тех, кто имеет опыт, уже трудоустроены, когда оканчивают вуз. В 2023 г. на бюджетные места по ИТ-специальностям было принято свыше 126 тыс. человек. Всего с 2019 по 2024 гг. на бюджет по ИТ-специальностям планируется принять не менее 500 тыс. абитуриентов.