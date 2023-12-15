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Лучшее ИТ-решение для промышленности: компания «Дороги и мосты» получила престижную награду за внедрение Processor Isource

Аналитики отметили лучшие цифровые продукты для корпоративного сектора. За внедрение Processor Isource награду получило АО «Дороги и мосты». Компания в партнерстве с Isource реализует масштабный проект по цифровизации закупок.

Автоматизация процессов снабжения для АО «Дороги и мосты» включает в себя сбор потребностей подразделений и служб, формирование лотов, проведение закупок. Предприятие внедрило электронную торговую площадку и портал поставщиков, в рамках которого потенциальные партнеры могут пройти аккредитацию. Проект был реализован за 9 месяцев.

«В 2024 году компания «Дороги и Мосты» в партнерстве с Isource Processor планирует провести тиражирование решения на 15 филиалов и 4 актива. В следующем году ожидается внедрение модуля отчетности и сквозной аналитики, а также модуля управления качеством», — уточняет Роман Медведев, заместитель генерального директора по цифровизации АО «Дороги и Мосты».

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«По данным аналитического центра Isource, доля закупок в выручке в строительных компаниях может достигать 60%. Автоматизация снабжения дает долгосрочный эффект в плане оптимизации затрат - ежегодная экономия составит 5-10% за счет более эффективного подбора товаров и услуг, поставщиков, увеличения точности планирования», — рассказывает Николай Аминов, руководитель коммерческой службы Isource.

Processor Isource — российская SRM-система для управления закупками и отношениями с поставщиками. ТОП-3 по функциональным возможностям среди отечественных решений (рейтинг консалтинговой компании «Технологии Доверия» (ex. PwC). Наиболее динамично развивающееся SRM-решение 2023 года (рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика»)

АО «Дороги и мосты» — ведущая компания России по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры.

erid:2SDnjcqGxmNРекламодатель: Акционерное Общество "Цифровые закупочные сервисы"ИНН/ОГРН: 9706009675/1207700393977Сайт: https://www.isource.ru/

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