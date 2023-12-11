«МегаФон» стал «Компанией будущего» в номинации «Благотворительность»

«МегаФон» стал лауреатом премии «Компания будущего — 2023» в номинации «Благотворительность» с проектом «Будущее зависит от тебя».

Как отмечают организаторы премии, в 2022 г. Россия вошла в топ‑10 стран мира с самым динамичным ростом индекса благотворительности. В номинации «Благотворительность» оценивались компании, которые в 2023 г. продолжили развитие своих благотворительных проектов, запустили новые, а также показали качественный рост в социальных и культурных вопросах. «МегаФон» получил премию за открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ‑интернатов.

Проект «Будущее зависит от тебя» направлен на поиск своего призвания, развитие социальных навыков и содействие семейному устройству детей. У истоков проекта стоит инициатива сотрудников «МегаФона» из Санкт‑Петербурга. Со временем она превратилась в ежегодные всероссийские футбольные соревнования. За 18 лет в турнире сыграло более 40 тыс. детей — пять тыс. команд из 40 городов.

В 2023 г. в турнире приняли участие 2,64 тыс. сирот из более чем 160 детских домов. Также для ребят провели восемь тренингов по профориентации. Специальную программу организовал справочно‑игровой сервис о современных цифровых профессиях «Город навыков SkillCity». Дети, интересующиеся журналистикой, смогли приехать на соревнования вместе с командами своих школ и интернатов, они готовили репортажи о турнире под руководством профессиональных журналистов.

Победителей премии «Компания будущего — 2023» выбирали в девяти категориях: технологический суверенитет, цифровая независимость, диджитал‑трансформация, прорыв года, экосистемная эволюция, кадровый потенциал, устойчивое развитие, благотворительность, осознанный премиум. Экспертный совет премии формировал шорт‑листы, после чего каждый мог проголосовать в рамках открытого голосования на сайте журнала «Компания». «МегаФон» получил высокую оценку жюри и одержал уверенную победу в финальном голосовании.