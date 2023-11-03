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На «Госуслугах» можно проверить подлинность паспорта

Портал «Госуслуг» позволяет проверить подлинность паспорта. Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами

Сервис определяет: действительность паспорта — не истёк ли срок его действия; подлинность паспорта — выдавался ли МВД документ с такими данными;

Как проверить паспорт: откройте сервис «Госуслуг»; введите серию и номер паспорта; введете указанные в документе фамилию и имя; нажмите «Продолжить».

Сведения сверяются с данными МВД. Если паспорт действительный и подлинный, появится статус «действительный», если подлинный, но просроченный — «недействительный», если поддельный — «данные не найдены».

Если сервис не найдёт ваш действительный паспорт, обратитесь в МВД лично или онлайн и попросите актуализировать сведения о вашем документе.

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