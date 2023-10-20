«Ростелеком» развернул Wi-Fi в 20 офисах «Ингосстрах банка»

«Ростелеком» обеспечил беспроводным интернетом 20 отделений «Ингосстрах банка»: шесть московских головных офисов и филиалы в Братске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Тюмени, Усть-Лабинске, Челябинске. Теперь сотрудники и посетители финансовой организации могут бесплатно воспользоваться доступом в Сеть. Проект был реализован на базе стандартного решения провайдера «Управляемый Wi-Fi». Этот сервис позволяет организовать две независимые Wi-Fi-сети: публичную — для гостей и закрытую — для работы сотрудников.

Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» — ПАО «Ростелеком»: «Наш сервис “Управляемый Wi-Fi” легко подстраивается под нужды конкретного заказчика и позволяет развернуть качественное покрытие на любых локациях: от небольшого объекта до предприятий, которые базируются на площади, равной не одному десятку квадратных километров. Скорость передачи данных также зависит от запроса клиента: от 50 Мбит/с до 1 Гб/с. К слову, головным офисам “Ингосстрах банка” мы предоставляем как раз максимальную скорость».

Евгений Маскалев, директор по информационным технологиям АО «Ингосстрах банк»: «Wi-Fi уже работает в головных офисах и отделениях Ингосстрах Банка в разных городах страны. Наличие беспроводного интернета поможет более эффективно выстроить производственные процессы в ИТ и бизнес-подразделениях, сделает еще комфортнее клиентские зоны, даст возможность вывести на экраны смартфонов посетителей релевантную справочную или рекламную информацию. При этом безопасность соединений обеспечивается сервисом “Ростелекома”».

«Управляемый Wi-Fi» позволяет регулировать настройки сетей и доступа в интернет, размещать рекламную или справочную информацию на странице авторизации. Для подключения к закрытой корпоративной сети сотрудники заказчика используют специальный пароль. А посетители получают доступ к общественному Wi-Fi с помощью SMS, звонка на бесплатный номер 8-800 или учетных данных портала госуслуг.

Подробнее об услугах провайдера для корпоративных клиентов можно узнать на сайте «Ростелекома».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.