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«Яндекс Go» поможет избежать часа пик для поездки на такси

Планировать поездки на такси станет удобнее — приложение «Яндекс Go» стало показывать прогноз цены. Теперь можно проверить не только уровень спроса в текущий момент, но и посмотреть, как обычно меняется цена в течение дня. В приложении появился специальный график, который помогает принять решение: стоит вызвать такси прямо сейчас, или, наоборот, немного подождать, чтобы избежать часа пик и сэкономить. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы построить такой график, алгоритм сопоставляет данные сразу нескольких важных показателей. Он анализирует количество свободных машин такси поблизости и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. Период выбран не случайно — за эти дни набирается достаточно данных для оценки и при этом, как правило, похожи погодные и дорожные условия. Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение также это отметит и укажет, какие именно факторы на это повлияли.

В «Яндекс Go» есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках на такси даже в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию «Вместе».

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