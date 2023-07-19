«Норникель» полностью автоматизировал учет материальных потоков

На предприятиях НПР и Кольской ГМК внедрили систему формирования технической отчетности. Таким образом реализован третий и завершающий проект в области автоматизации движения материальных ресурсов.

Техническая отчетность – важный элемент в управлении производством, отражающий результаты технологической работы предприятий и их технико-экономические показатели: использование сырья, материалов, топлива, энергии, воды, извлечение металлов, а также производительность и использование основного технологического оборудования. На основе этих данных осуществляется определение показателей работы предприятий, оценка эффективности производства, анализ отклонений от плана производства, принимаются управленческие решения.

Техническая отчетность используется для составления бухгалтерских отчётов, осуществления взаиморасчётов, текущего и перспективного планирования, анализа хозяйственной деятельности и расчёта себестоимости выпускаемой продукции.

Ранее трудоемкий процесс подготовки отчетности выполнялся сотрудниками технических отделов с использованием Excel, с необходимостью дальнейших сверок больших массивов данных «вручную».

В результате внедрения автоматизированной системы формирования технической отчетности сотрудники предприятий получили удобный инструмент, в котором необходимые данные консолидированы в единой системе, обеспечены проверки корректности данных благодаря сложному математическому алгоритму, формируются и передаются в SAP ERP 162 отчетные формы по цветным и драгоценным металлам в утвержденном формате, реализован контур бесшовной интеграции потока данных систем учета баланса металлов и SAP ERP (сквозной Metal Accounting).

«Решение автоматизировало рутинный труд и исключает ошибки человеческого фактора. Сокращены сроки передачи данных в SAP ERP до одного дня – рабочее время можно эффективно перераспределить на анализ производственной деятельности. Внедрение было непростым – в период опытно-промышленной эксплуатации при «закрытии» отчетных периодов приходилось работать совместно с сотрудниками технических отделов буквально круглосуточно. Также отмечу, что внедренная система является уникальной, не имеет аналогов и была полностью разработана собственными ресурсами - специалистами «Нортеха» при активном участии сотрудников Заполярного филиала, Кольской ГМК, ДБНУиФО и ПТД Головного офиса», – прокомментировал руководитель проекта Александр Щербинин.

«Завершив данный проект, мы получили не только достоверную техническую отчетность, но и прозрачный учет всего контура материальных потоков. Система технической отчетности, ЛИМС и Баланс металлов – это три проекта, которые полностью автоматизировали данный контур. Таким образом компания продолжает повышать операционную эффективность за счет внедрения высокотехнологичных информационных систем», – подчеркнул Григорий Чуланов, Главный бухгалтер – Директор департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности «Норникеля».