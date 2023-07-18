«БизнесАвтоматика» выпустила новую версию платформы Visary 7.0

НПЦ «БизнесАвтоматика» презентовала обновленную версию Платформы Visary 7.0. В новой версии расширены возможности в части эргономичности и тонкой настройки функционала посредством no-code технологий.

В новой версии Visary обновлен no-code конструктор бизнес-объектов, позволяющий еще быстрее и удобнее создавать и редактировать объекты системы. Конструктор поддерживает создание и настройку интерфейсных форм, атрибутов бизнес-объектов и их логики, а также настройку уровней и прав доступа к бизнес-объектам вплоть до их отдельных атрибутов. Доступна возможность персонализации меню для групп пользователей посредством настройки пресетов меню.

Другими нововведениями являются встроенный инлайн-редактор, позволяющий вносить изменения непосредственно в таблицах, справочниках и реестрах системы. Обновлен интерфейс конструктора управления правами доступа, который позволяет организовать допуск к любым объектам системы вплоть до конкретизации конечного атрибута и его статусов.

Существенно расширилась функциональность модуля управления бизнес-процессами Visary BPM. Оптимизирован интерфейс графического конструктора. Добавлены возможности по ведению версий бизнес-процессов и их иерархии. Инструмент позволяет создавать и легко настраивать несколько типов бизнес-процессов для одного объекта с привязкой индивидуальных схем движения. Кроме того, обновленная версия системы поставляется с преднастроенным набором команд (скриптов) для реализации уникальных сценариев. В новый конструктор также добавлены функции управления поручениями и согласования, включая подписание (ЭП) и голосование.

Visary 7.0 поддерживает совместимость с Astra Linux 1.7.3 Special Edition и ALT Linux 10.0 «Autolycus», а также успешно работает на предыдущих версиях Linux и Windows Server.

Visary – это инновационная low-code платформа, предназначенная для автоматизации деятельности органов государственной власти, корпораций и крупных коммерческих организаций.