РЭЦ завершает регистрацию участников на Wetex&Dubai Solar Show 2023

Идет активная подготовка российской экспозиции АО «РЭЦ» на выставке WETEX & Dubai Solar Show 2023, которая пройдет с 15 по 17 ноября в г. Дубай, ОАЭ.

Wetex & Dubai Solar Show — идеальная платформа для демонстрации последних технологических достижений и обсуждения тенденций, связанных с инновациями в инфраструктуре городов, инновационными источниками энергии, солнечным технологиям, электрооборудованием, кабелями и проводами, телекоммуникациями, ESG, сохранением природных ресурсов и созданием устойчивой окружающей среды.

Организатор WETEX, Дубайское управление водных ресурсов и электроснабжения DEWA подтвердил свою принципиальную позицию по недопущению какой-либо дискриминации в отношении участников и активно приветствует участие российских компаний.

Сегодня Арабские Эмираты являются одним из ключевых международных партнеров нашей страны, образцом ведения международной политики и выстраивания экономических связей. В 2022 году торговый оборот между двумя странами вырос на 68% и составил рекордные 9 млрд рублей, при том, что значительный потенциал взаимного товарооборота еще не реализован.

Российский экспортный центр (РЭЦ) организует павильон «Made in Russia» на 25-й международной выставках WETEX & Dubai Solar Show 2023, которые пройдут в Дубае, ОАЭ, 15-17 ноября 2023 года.

Приём заявок и документов на сайте до 18.07.2023

100% бюджетному софинансированию подлежат:

Затраты по аренде выставочных площадей

Затраты по застройке площадей для деловых мероприятий

Затраты по информационному продвижению мероприятия

Затраты по обеспечению администрирования и организации проведения

Затраты по привлечению потенциальных иностранных потребителей

50% бюджетному софинансированию для крупных компаний и 80% для МСП подлежат:

Затраты по застройке и сопровождению выставочных стендов российских компаний в рамках национальной коллективной экспозиции

Затраты по организации доставки выставочных образцов экспортёров, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование.

Компания Негус Экспо Интернэшнл (Россия) является эксклюзивным агентом по работе с участниками из России и СНГ на выставке WETEX и связанных с ней мероприятиях.