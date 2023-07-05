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Более 130 тыс. заявлений в колледжи подано через «Госуслуги»

Минцифры России сообщило о том, что количество заявлений в колледжи, поданных через «Госуслуги» превысило 130 тыс.

Документы можно подать в 2338 колледжей в 69 регионах страны, и количество подключившихся учебных заведений постоянно растёт. Специальности, профессии и форму обучения можно выбрать любые, а на заполнение заявления потребуется не более пяти минут.

Количество заявлений выросло по сравнению с прошлым годом: с 14 июня по 5 июля в 2022 г. через сервис подали 28931 заявление, а в 2023 г. за это же время — 134703 заявления.

Преимущества подачи документов на «Госуслугах»: в личном кабинете «Госуслуг» видны рейтинг и даты вступительных экзаменов; документы можно подать онлайн, а в колледж принести оригиналы перед приказом о зачислении; в заявлении можно указать, что нужно общежитие (оно предоставляется при наличии свободных мест).

Все заявления можно отменять и подавать неограниченное количество раз. Подробно узнать о порядке и сроках приёма документов можно на сайте выбранного колледжа.

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