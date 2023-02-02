Сервис Новофон (ex-Zadarma) представил функцию суфлёра в АТС
Сервис облачной телефонии Novofon представил две функции, которые призваны упростить работу над контролем качества работы операторов и помочь новичкам адаптироваться к работе в колл-центре.
Первая функция получила название «супервизор», доступна в виртуальной АТС. С её помощью ответственный сотрудник может подключиться к любому активному в колл-центре разговору. На выбор доступно три режима работы:
- только прослушивание;
- прослушивание и разговор с сотрудником;
- прослушивание и разговор со всеми участниками.
Супервизором может стать любой сотрудник, у которого включена эта опция на внутреннем номере.
Второе нововведение коснулось бесплатной CRM-системы сервиса. В панели Команда можно видеть активность операторов колл-центра. Это поможет оценить загруженность сотрудников.
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