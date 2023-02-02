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Сервис Новофон (ex-Zadarma) представил функцию суфлёра в АТС

Сервис облачной телефонии Novofon представил две функции, которые призваны упростить работу над контролем качества работы операторов и помочь новичкам адаптироваться к работе в колл-центре.

Первая функция получила название «супервизор», доступна в виртуальной АТС. С её помощью ответственный сотрудник может подключиться к любому активному в колл-центре разговору. На выбор доступно три режима работы:

  • только прослушивание;
  • прослушивание и разговор с сотрудником;
  • прослушивание и разговор со всеми участниками.

Супервизором может стать любой сотрудник, у которого включена эта опция на внутреннем номере.

novofon.jpg

Фото: ООО «Метротел»

Второе нововведение коснулось бесплатной CRM-системы сервиса. В панели Команда можно видеть активность операторов колл-центра. Это поможет оценить загруженность сотрудников. Токен: LdtCKFJWYРекламодатель: ООО "Метротел"ИНН/ОГРН: 5045045434/1095045001677Сайт: https://novofon.com/

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