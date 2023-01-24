Wildberries готовит крупное обновление сервиса возврата товаров по браку

Утверждать заявки от покупателей теперь будут сами продавцы, а в случае несогласия с решением клиенты смогут его обжаловать. В соответствии с планами Wildberries, нововведения сделают сервис более удобным и функциональным как для покупателей, так и для предпринимателей, реализующих на площадке свою продукцию. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В перспективе предприниматели также смогут совместно с покупателями определять размеры компенсаций за товары в зависимости от конкретной ситуации и состояния товара, что позволит продавцам полностью управлять своим ассортиментом, а также напрямую взаимодействовать с потребителями и увеличивать их лояльность и приверженность своему бренду.

В компании отметили, что если покупатели останутся недовольны решением продавца о браке, то они смогут его обжаловать.

Новый функционал проверки товара в ближайшее время будет доступен в личном кабинете в разделе «Проверка товара».