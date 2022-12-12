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Нефтесервисная компания «Урай НПО-Сервис» переводит конкурентные закупки на B2B-Center

Нефтесервисная компания «Урай НПО-Сервис» переводит конкурентные закупки на B2B-Center.

«Урай НПО-Сервис» специализируется на капитальном ремонте и сервисном обслуживании нефтепромыслового оборудования, а также на реконструкции и строительстве трубопроводов, линий электропередач на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Предприятие модернизирует внутренние процессы и оборудование, повышает качество продукции и услуг, внедряет инновационные решения, в том числе и в закупках. В 2022 г. компания начала закупать на торговой площадке B2B-Center широкий спектр номенклатуры.

«Цифровизация дает возможность реализовать потенциал оптимизации закупочного процесса, — сказал Роберт Мукаев, заместитель директора по развитию предприятия, — B2B-Center позволяет нам сфокусироваться на ограниченном пуле стратегических поставщиков, оперативно удовлетворять заявки внутренних подразделений, контролировать бюджеты, более гибко реагировать на технологические, экономические и другие изменения, которые происходят сейчас на предприятии и в отрасли в целом».

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