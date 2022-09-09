В RuStore стали доступны инструменты продвижения приложений

Официальный российский магазин приложений RuStore продолжает развивать функциональность платформы. Разработчики получили доступ к инструментам продвижения: они могут подключить и использовать сервис push-уведомлений, создавать ведущие в мобильное приложение ссылки и добавлять кнопки «Доступно в RuStore».

Пользователи RuStore будут получать уведомления об обновлениях, акциях, скидках в приложениях. Разработчики смогут создавать и настраивать маркетинговые push-уведомления и сообщать о своих новостях. Обновление особенно важно для компаний-разработчиков, которые не имеют доступа к зарубежным платформам, чтобы взаимодействовать с пользователями.

Пользователи смогут управлять уведомлениями в своей учетной записи. Разработчики могут легко создавать и настраивать их через личный кабинет. Для этого необходимо создать проект push-уведомлений для своего приложения, их может быть несколько, например, для тестирования и дальнейшей работы. При создании проекта нужно придумать название, указать название пакета Android и отпечаток подписи.

«RuStore продолжает расширять функциональность для пользователей и создавать условия для бизнеса российских разработчиков. Именно на это направлены недавние обновления магазина приложений, например, возможность монетизации и расширение инструментов для продвижения. Разработчики должны быть уверены, что всегда смогут связаться со своими пользователями, вне зависимости от внешних обстоятельств. Push-уведомления улучшают взаимодействие клиентов с приложением и помогают удерживать пользователей», — сказал руководитель проекта Иван Мыздриков.

В RuStore также появилась возможность создавать диплинки — специальные ссылки, ведущие в магазин или на установленное на смартфон приложение. Они сокращают количество промежуточных действий пользователя и помогают сразу попасть на нужную страницу. Кроме того, авторы приложений могут в личном кабинете создать кнопку «Доступно в RuStore» для размещения на сайте и других платформах.

Ранее в RuStore появилась возможность совершать покупки. Разработчики смогут монетизировать приложения, а пользователи — оформлять подписки и делать разовые покупки в RuStore. Таким образом, разработчики из России получают весь необходимый набор инструментов для бизнеса: от привлечения пользователей до монетизации приложений. До конца 2022 г. в магазине приложений также заработают маркетинговые инструменты и аналитика.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.