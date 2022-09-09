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«Телфин» обновил АТС «Телфин.офис» по запросу клиентов

Российский телеком-провайдер «Телфин» провел обновление дополнительных сервисов виртуальной АТС «Телфин.офис». Функциональные изменения коснулись работы таких решений как «Планировщик звонков», «Обратный звонок» и «Контроль пропущенных».

На основе запросов клиентов «Телфин» были расширены функциональные возможности сервисов АТС «Телфин.офис». Обновлены три ключевые услуги, направленные на прирост аудитории и повышение качества обслуживания за счет телефонных коммуникаций: «Планировщик звонков», «Обратный звонок» и «Контроль пропущенных». Данные сервисы являются дополнительными функциями виртуальной АТС «Телфин.офис» и входят в число лидеров по количеству подключений среди абонентов провайдера.

Нововведения затронули модуль «Планировщик звонков». Этот сервис нацелен на повышение качества общения с клиентами за счет автоматического обзвона неограниченного числа абонентов и индивидуальных настроек обработки звонков. Теперь пользователи могут самостоятельно устанавливать время окончания обзвона для каждого выбранного дня недели: например, в зависимости от географии заказчиков, их часовых поясов, графиков работы клиентов и сотрудников компании.

Виджет обратного звонка выступает как дополнительный канал маркетинга и позволяет конвертировать посетителей корпоративных сайтов в потенциальных клиентов. С его помощью обработка обращений осуществляется даже в нерабочее время. Теперь в маркетплейсе АТС «Телфин.офис» появилось приложение для самостоятельной настройки параметров виджета. Есть возможность управлять интервалами времени до появления всплывающего окна с предложением заказать обратный звонок или устанавливать индивидуальное расписание работы кнопки. Установка виджета занимает 10 минут. 

Новые настройки сервиса «Контроль пропущенных» помогают компаниям грамотно расставлять приоритеты при обработке непринятых телефонных звонков, а также проводить анализ поведения клиентов компании. В модуле появилась возможность отслеживать длительность ожидания неотвеченных вызовов, а также находить уникальные звонки. Можно настраивать индивидуальные схемы обработки пропущенных обращений клиентов для разных номеров. Назначение перезвона осуществляется в том числе исходя из времени ожидания ответа. 

«В эпоху цифровой конкуренции особенно важно слышать своих пользователей и своевременно запускать обновления существующих решений, чтобы сделать их работу максимально комфортной. «Телфин» работает в направлении тех сервисов, которые помогают как привлекать новых клиентов, так и комфортно работать с уже действующими. Мы понимаем, что современный офис нуждается не только в качественной телефонной связи, но и в дополнительных возможностях для работы с пропущенными звонками, заявками с сайта и возможными обращениями в нерабочее время. Именно поэтому наша задача не просто создавать удобный сервис, но и улучшать функционал, предоставляя клиентам возможность самостоятельно настраивать работу телефонии в соответствии с бизнес-целями компаний», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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