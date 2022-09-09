Клиенты Tele2 стали сдавать смартфоны по программе trade-in в четыре раза чаще

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал результаты программы trade-in за восемь месяцев 2022 г.: клиенты сдают ежемесячно в четыре раза больше устройств, чем в 2020 г., и на 7% больше, чем в 2021 г. Чаще всего покупатели обменивают на скидку девайсы 2018 года выпуска. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Программа trade-in позволяет обменять старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого смартфона клиент может оплатить до 70% от цены на новое устройство. При этом доплату за новый телефон можно оформить в кредит или рассрочку.

Чаще всего участники программы trade-in сдавали девайсы 2017-2018 года выпуска. Это модели Honor 7A, VERTEX Impress Lion, VERTEX Impress Luck. Средняя скидка, которую клиенты получили при покупке нового смартфона, составила 30%. Кроме того, абоненты компании могут воспользоваться дополнительной скидкой в рамках акции «Комбо в салонах связи Tele2».

Топ-5 популярных смартфонов, купленных по программе trade-in в 2022 г., выглядит следующим образом: Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ, Samsung Galaxy A03 Core, Xiaomi Redmi 9C 128 ГБ, Samsung Galaxy A02, Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ.

При этом наиболее активно программой пользуются жители Москвы и Московской области, Ленинградской области, республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского краев.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).