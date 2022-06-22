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«билайн» предлагает получать 50 Гб ежемесячно

«билайн» запускает акцию «Семейный бонусный пакет 50 ГБ». В ее рамках абонентам будет предложены 50 ГБ ежемесячно на 12 месяцев. Для этого достаточно стать абонентом «билайна» и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» до 20 августа.

Акция предоставляется только новым абонентам оператора.

«Дели Гиги» — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или приложении билайн.

«Дели ВСЁ» — услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении «билайн».

Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.

Подробнее об акции читайте на сайте оператора.

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