Исследование XYZ School и Research Me: 51% россиян хотят, чтобы их дети работали в ИТ.

Российская школа онлайн-образования в сфере GameDev XYZ School и аналитическое агентство Research Me провели исследование, чтобы узнать отношение россиян к профессии в сфере ИТ. В опросе приняли участие более 3000 респондентов по всей России от 16 до 55 лет.

По итогам исследования выяснилось, что больше половины россиян хотели бы, чтобы их дети работали в ИТ. Так считают, преимущественно, женщины — 60%, старше 25 лет. Интересно, что респонденты, которые отнеслись отрицательно к идее — в больше степени молодые люди от 18 до 24 лет, таких — 61%.

Большинство опрошенных россиян (46%) из тех, кто положительно смотрит на возможность развития своих детей в ИТ, видят в этом перспективы для карьерного роста; 39% считают, что ИТ-специалистов оценивают выше других специальностей; 36% уверены, что развитие в ИТ в будущем откроет перспективы для создания собственного бизнеса, и только 32% высказались в пользу высокого дохода у специалистов в сфере ИТ.

В исследовании, для ответов на некоторые вопросы, респондентам предлагалось выбрать несколько ответов из предложенных вариантов.

Позиция россиян в отношении школьного образования сильно расходятся. Например, на вопрос об увеличении количество предметов, связанных с ИТ — треть россиян ответили, что такие изменения школьной программы не так важны для школьников. Среди противников изменений — больше всего мужчин. При этом, среди опрошенных респондентов женского пола — больше половины считают, что ИТ-профессии развивают кругозор школьника, и только 24% женщин — с этим не согласны.

На вопрос о размере будущего заработка детей в ИТ — 30% россиян предполагают, что их доход не будет превышать 100 тыс. руб. в месяц. Интересно, что из числа опрошенных, такого мнения придерживается 35% мужчин.

Независимо от этого, больше половины россиян склоняются к промежуточным цифрам — от 100 до 400 тыс. руб., а в заработок свыше 1 млн руб. — верит каждый шестой россиянин. По общей картине исследования видно, что женщины смотрят на будущий заработок ИТ-специалистов позитивнее — 62% опрошенных женщин рассчитывают на ежемесячный заработок от 100 до 400 тысяч руб..

79% родителей утверждают, что их дети изучают программирование вне школы: в онлайн или офлайн. Каждый пятый говорит, что у их детей никогда не было опыта в ИТ.

На вопрос о гендерной принадлежности профессии 66% россиян уверены, что программированием могут заниматься как женщины, так и мужчины. Только 27% опрошенных склоняются к версии, что разработчиками могут быть только мужчины.

Интересно, что только 20% опрошенных россиян отметили, что уроки информатике в школе были интересны.

По результатам опроса, больше половины респондентов согласны с мнением, что программирование способствует развитию логического мышления и расширению кругозора.

На вопрос, какие дополнительные возможности открывает развитие навыков программирования — 41% респондентов ответили, что это позволяет быть более востребованным специалистом, еще четверть — уверены, что это гарантирует более высокую оплату труда и 21% опрошенных считает, что навыки программирования не открывают новых возможностей.

Большая часть респондентов, кто принял участие в опросе (47%) согласны, что профессии будущего так или иначе связаны с ИТ, 26% — считают, что основы программирования так или иначе нужны всем специальностям, а 21% хотели бы улучшить свои навыки в ИТ.