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Эксперт оценил сложности в переходе к TestOps

Артем Ерошенко, разработчик из Qameta Software и независимый консультант по внедрению современных методологий в тестировании, на конференции Heisenbug рассказал о наборе систематических ошибок и заблуждений, возникающих при развитии тестирования в ИТ-компаниях.

«Даже в командах работающих согласно принципам DevOps, часто получается так, что отделы и коллективы оказываются в режиме работы “каждый сам за себя”, стараясь разделить ответственность за свои “части” пайплайна, обвесить их метриками и в случае провала устраивать охоту на ведьм. Все это приводит к возникновению колодцев экспертизы, снижению bus-фактора и удлинению цикла обратной связи», – делится наблюдениями спикер.

В докладе «Сказка о потерянном времени» Артем подробно рассказывает о том, как увеличить прозрачность процессов тестирования, наладить гибкую и эффективную коммуникацию и в результате увеличить не только скорость, но и качество релизных циклов.

Больше материалов о TestOps корреспонденты CNews подготовили в рамках совместного специального проекта TestOps: Тестирование будущего, созданного совместно с Qameta Software, ИТ-стартапом, известным репортинг-фреймворком с открытым исходным кодом Allure Report и системой управления качеством в DevOps-окружениях Allure TestOps.

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