Новый опрос сотрудников Microsoft показал важность развития культуры доверия и гибкости

Результаты исследования Microsoft, представленные в отчете Work Trend Index показывают, что вовлечённость и поддержка руководства помогает сохранить продуктивность рабочего процесса на высоком уровне.

Данные отчета показывают разрыв между ожиданиями руководителей и сотрудников, но общение один на один развивает доверие внутри команды и позволяют работникам чувствовать себя более уверенно. Помимо усиления вовлечённости, Microsoft получил ещё один положительный результат за 2020 г.: сотрудники сообщают, что их производительность не изменилась с тех пор, как они перешли на дистанционный режим работы (77% в июне 2021 г. против 76% в июне 2020 г.).

С одной стороны, многие сотрудники Microsoft говорят, что чувствуют себя включёнными в рабочий процесс и продуктивными. С другой стороны, еще одно исследование Microsoft показало, что удаленная работа привела к изолированности деятельности сотрудников. И хотя удовлетворенность сотрудников «балансом между работой и личной жизнью» улучшилась с пика пандемии (поднялась на 9% между ноябрем и июнем), опросы компании подтверждают, что достижение этого баланса по-прежнему для многих стоит больших усилий. Отчет Work Trend Index за прошлый год показал, что 73% сотрудников хотят продолжать работать удалённо, но 67% не хватает личного взаимодействия. Этот парадокс гибридной работы становится новой нормой, в таких условиях сложно объединить команду без специальной подготовки.

В ходе исследования Microsoft пришла к еще одному выводу: руководители планируют проводить в офисе больший процент своего рабочего времени, чем рядовые сотрудники (45% менеджеров против 39% рядовых сотрудников). Хотя данные не обязательно отражают прямую корреляцию между каждым руководителем и его сотрудником, они подчеркивают важную тенденцию. Разрывы между стилями работы и ожиданиями сотрудников и руководителей могут приводить к возникновению разногласий. Как показывает исследование, лучший способ предотвратить эти разногласия – развивать культуру доверия.