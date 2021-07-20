«Медэкспресс» выбрали «Индикатор 710-П»

«Медэкспресс» выбрали «Индикатор 710-П» компании «Синтегро консалтинг». Программа обошла конкурентов по уровню надёжности.

Александра Кальмуцкая, старший бухгалтер компании «Медэкспресс», пояснила, что, сравнивая системы, они обращали большое внимание на осуществление проверок отчётности и наличие дополнительных контролей.

Изначально пользователи страховой компании планировали вручную заполнять все реестры в Excel и затем загружать их в программу для дальнейшего анализа. Это сократило бы сроки проекта, но не в полной мере упростило бы расчёты для пользователей. Специалисты «Синтегро» убедили «Медэкспресс» в необходимости автозаполнения части реестров, чтобы значительно сократить количество ручных операций. Для этого «Индикатор 710-П» будет интегрирован с учётными системами страховщика.

«Надеемся, что проект по 710-П максимально автоматизирует заполнение форм, которые мы до этого заполняли вручную», — отметила Александра Кальмуцкая.