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Объявления «Вконтакте» появятся в тематических сообществах

Объявления «Вконтакте» теперь доступны в сообществах, которые объединяют пользователей вокруг интересов, увлечений или мест. Сервис поможет заменить стихийные «барахолки»: пользователям не придётся создавать обсуждения, фотоальбомы или беседы, чтобы что-то продать или купить — всё будет собрано в одном блоке на странице сообщества.

«Вконтакте» запустила сервис «Объявления» в декабре прошлого года, чтобы продавцы могли получить доступ к максимально широкой аудитории. С момента запуска сервис настроили уже более 50 000 сообществ. А ежемесячная аудитория «Объявлений» меньше чем через полгода превысила 10 млн активных пользователей — во многом благодаря тесной интеграции в тематические группы и публичные страницы.

Новый раздел поможет администраторам получить дополнительный охват: подписчики сообщества увидят его в своей новостной ленте. Для покупателей и продавцов будут особенно удобны категории: среди них — «Запчасти и автотовары», «Животные» или «Недвижимость». С ними можно сразу найти нужное или посмотреть, какие похожие объявления подают другие пользователи.

Егор Данилов, директор по продукту объявлений «Вконтакте», сказал: «Раньше продавец мог разместить своё объявление только в сообществах, связанных с покупками, — если они включили опцию в настройках. Но пользователи публикуют свои предложения практически на любых страницах — неважно, посвящены они жизни в одном районе или вязанию крючком. Поэтому мы сделали сервис доступным и для сообществ, которые объединяют людей по местам и интересам, а это более сотни тысяч потенциальных групп и пабликов для для нашего контента».

Владимир Бахур

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