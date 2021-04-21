В Set Prisma появились новые инструменты аналитика для контроля кассовых операций

CSI выпустила второй ежеквартальный обзор новинок системы контроля кассовых операций Set Prisma 7, с помощью которой ритейлеры выявляют и устраняют ошибки и воровство на кассовой линии. В I квартале 2021 г. в Set Prisma появились четыре новых статистических отчета, воспроизведение видеоряда и звука с разных камер, новые сценарии нарушений и опции интерфейса, которые упростят и ускорят работу оператора.

В дополнение к отчету «События по кассирам», который появился в прошлом квартале, добавились еще четыре: «События по датам», «События по объектам», «Чеки по кассирам» и «Отчет по картам». Готовые статистические отчеты — важный дополнительный инструмент аналитика, который экономит время на поиске вручную и позволяет быстрее выявлять аномалии в кассовой зоне.

Если в магазине с несколькими камерами с целью экономии только часть из них оборудована микрофоном — это не помешает работе. В Set Prisma теперь задаются не только камеры для объекта наблюдения, но и источник звука. Аналитик просмотрит видеозапись с одной камеры и прослушает диалоги, записанные другой.

Проводя аналитику видеозаписей кассовых операций клиентов, специалисты CSI улучшают настройки существующих аналитических правил системы, добавляют новые шаблоны. В обзоре — оптимизации и новые ошибки, к работе с которыми готова система.

Аналитик теперь может настраивать отображение блоков интерфейса — скрыть лишние и оставить на экране нужные в текущий момент: например, только данные чека и видео.

Клиентам Set Prisma 7 все обновления доступны бесплатно.