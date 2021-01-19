Спецпроекты

Банк «Русский стандарт»: через СБП клиенты чаще переводят небольшие суммы

Бизнес Финансовые результаты ИТ в банках

В банке «Русский стандарт» оценили долю крупных переводов в СБП (Системе быстрых платежей) и с карты на карту в 2020 г. В сегменте card2card безусловно лидируют мелкие переводы, в СБП по количеству преобладают небольшие переводы, а по сумме – 55% приходится на операции свыше 100 тыс. руб. на одного клиента в месяц.

Напомним, что в СБП переводы до 100 тыс. руб. в месяц бесплатны для клиентов всех банков-участников системы. В банке «Русский стандарт» любые переводы по СБП проводятся без комиссии, в том числе и переводы на сумму свыше 100 тыс. руб.

По данным банка, в 2020 г. по номеру телефона через СБП клиенты чаще всего переводили суммы до 100 тыс. руб. в месяц. Доля таких переводов составляла 76%. На переводы свыше этой суммы пришлось 24% (на одного клиента в месяц), соответственно.

В статистике по сумме операций через СБП в 2020 г. 45% пришлось на переводы до 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента и 55% – на сумму транзакций более 100 тыс. руб. в месяц. В 2019 г., для сравнения, соотношение составляло 43% на 57%.

По итогам 2020 г. в переводах с карты на карту лидируют переводы с суммой до 100 тыс. руб. на одного клиента в месяц с долей 88%, оставшиеся 12% – число операций на общую сумму более 100 тыс. руб. в месяц. В 2019 г., для сравнения, соотношение составляло 87% на 13%, соответственно.

В статистике по сумме операций с карты на карту в 2020 г. 70% пришлось на переводы до 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента и 30% – на сумму транзакций более 100 тыс. руб. в месяц. В 2019 г., для сравнения, соотношение составляло 68% на 32%.

В рамках исследования были изучены крупные переводы между физлицами через СБП, а также с карты на карту на сумму свыше 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента и до 100 тыс. руб. по итогам 2020 и 2019 гг.

Другие материалы рубрики

«Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля

Сбербанк создал «убийцу» Zoom

ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля

Министр цифрового развития России заболел коронавирусом

Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM

Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение

Техноблог

Насколько опасны ИК-термометры?

Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом