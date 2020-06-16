Storytel запустил в России сервис для авторов

Сервис аудиокниг Storytel объявил о запуске первой в России платформы, с помощью которой авторы смогут самостоятельно загружать свои аудиопроизведения на Storytel и получать доход от их прослушивания. Storytel Hub позволит литературному процессу стать более демократичным, сокращая дистанцию между дебютом и популярностью для создателей. Библиотека Storytel будет регулярно пополняться самыми свежими произведениями молодых и смелых авторов.

Наибольший интерес хаб вызовет у молодых авторов, написавших первую книгу и мечтающих издать ее в аудио; подкастеров, использующих все возможности для распространения своих программ; лекторов, создавших профессиональные лекционные циклы по теме своей экспертизы; активных независимых писателей; чтецов, озвучивающих самостоятельно произведения из общего доступа, а также для всех желающих прославиться и найти наиболее короткий путь к слушателю, минуя все традиционные схемы.

«В Storytel регулярно приходит много запросов от авторов и создателей аудиоконтента. Мы рады, что теперь можем предоставить шанс каждому увлеченному и талантливому человеку быть услышанным и получать доход от своего творчества. Это с одной стороны. С другой стороны, мы постоянно стремимся к тому, чтобы наши подписчики могли слушать максимально разнообразный контент, на любой вкус. Наша главная цель – иметь как можно больше интересных и уникальных проектов внутри одного приложения», – сказал Борис Макаренков, генеральный директор Storytel в России.

Механика регистрации достаточно простая. Автор создает аккаунт, оформляет документы, загружает контент (аудиофайл, аннотация и обложка) и проходит модерацию, после которой его произведение становится доступно всем слушателям библиотеки Storytel.

«Благодаря Storytel Hub путь к сердцу слушателя может быть короче. С помощью технологичных платформ и смелых решений», – отметил Борис Макаренков.

В Storytel Hub будет создана экосистема для каждого правообладателя, внутри которой предоставляется аналитика, отчеты и разнообразная механика заработка: за привлечение нового пользователя и за прослушивания его произведений по количеству часов. Любые усилия автора по привлечению аудитории к своим произведениям обеспечат ему прямо пропорциональные доходы.