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Компания Atos примет участие в ОНЛАЙН-конференции CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы»

Бизнес

Цифровая трансформация является важной бизнес-задачей для организаций. Данные имеют решающее значение для выполнения этой трансформации, позволяя внедрять инновации. Результаты для организаций, управляемых данными, – это лучшие возможности для принятия решений здесь и сейчас. В ходе выступления на ОНЛАЙН-конференции CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» 10 июня 2020 года компания Atos представит свое видение относительно механизмов обработки данных:

  • Непрерывный рост объема данных ИТ-систем
  • Извлечение прибыли из различных видов данных
  • Обработка информации в непосредственной близости от источника данных

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