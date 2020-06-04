Компания Atos примет участие в ОНЛАЙН-конференции CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы»

Цифровая трансформация является важной бизнес-задачей для организаций. Данные имеют решающее значение для выполнения этой трансформации, позволяя внедрять инновации. Результаты для организаций, управляемых данными, – это лучшие возможности для принятия решений здесь и сейчас. В ходе выступления на ОНЛАЙН-конференции CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» 10 июня 2020 года компания Atos представит свое видение относительно механизмов обработки данных: