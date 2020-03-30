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Перенесены сроки осуществления закупок на портале поставщиков

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, с 30 марта по 03 апреля 2020 г. установлены нерабочие дни.

Будут продлены исключительно регламентные сроки, для исполнения которых необходима электронная подпись, а именно: продлятся сроки проведения котировочных сессий; продлятся сроки подписания предложений (оферт) поставщиками по итогам состоявшихся котировочных сессий; продлятся сроки подписания контрактов (договоров) сторонами по итогам состоявшихся котировочных сессий.

Функционал закупок по потребностям всех региональных и B2B заказчиков, а также функционал заключения прямых контрактов (договоров) будут работать в штатном режиме.

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