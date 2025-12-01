«Эхотрекер» обеспечивает централизованное хранение и анализ эхокардиографических данных (ЭхоКГ), полученных с УЗ-аппаратов разных производителей по протоколу DICOM. Вендор-нейтральное решение работает со стандартными изображениями: автоматически распознает срезы сердца, выделяет контуры камер и определяет фазы сердечного цикла. На основе этих данных система выполняет морфофункциональную оценку миокарда, включая расчет ключевых показателей функции сердца с помощью технологии speckle-tracking, и оценивает параметры кровотока. Результаты наглядно визуализируются (в том числе на полярной диаграмме bull’s-eye) и автоматически формируются в структурированный протокол исследования, который передается в медицинскую информационную систему. Решение может быть кастомизировано для интеграции с МИС медицинского учреждения.