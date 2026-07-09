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Индексная книга (каталог) CNews*
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Renue Ренью

Renue - Ренью

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 4 808 664 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 4 808 664 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 4 808 664 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.07.2026 Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка 1
21.03.2024 Компании меняют сервисы КЭДО через год использования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Renue и организации, системы, технологии, персоны:

9522 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 309 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 118 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 521 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1132 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4213 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5840 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26587 1
OpenAI - ChatGPT 693 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 21 1
Панькова Юлия 1 1
Кириченко Мария 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164980 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19418 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3033 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6546 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 687 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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