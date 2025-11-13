Юнигейт — решение класса IdM для идентификации и аутентификации пользователей, централизованного управления доступом и регистрации событий безопасности. Юнигейт сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и включен в реестр российского ПО. В Юнигейте реализованы гибкие настройки доступа вплоть до отдельных объектов и возможность защиты любых, в том числе устаревших систем, без дополнительной доработки.

