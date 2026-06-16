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Соколова Мария
СОБЫТИЯ
|16.06.2026
|Школьница из детского технопарка «Альтаир» создала базу данных для учета космических спутников 1
|05.10.2006
|Один из последних пейджинговых операторов неожиданно прекратил работу 1
Соколова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728268.
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