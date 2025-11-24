«Экосистема АТОМ-РТК» представляет собой решение, включающее программное обеспечение и комплексы мониторинга российского производителя «КлайматГард». В режиме реального времени система анализирует концентрацию множества химических соединений в воздухе (кислот, щелочей, сульфатов), включая летучие органические соединения, отслеживает радиационный фон и микроклимат, измеряет уровень шума и предоставляет информацию по всем параметрам с объектов «Далура» в едином интерфейсе.