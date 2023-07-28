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Рамтроника

СОБЫТИЯ

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28.07.2023 В реестр российской промышленной продукции включена системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
22.07.2020 В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена 1
22.07.2020 Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Рамтроника и организации, системы, технологии, персоны:

Edelweiss - Эдельвейс 70 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 888 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 145 1
СалютДевайсы - Элпитех 41 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 689 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1059 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3418 1
Чип и Дип 12 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
ARMv8 - Архитектура процессора 105 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1624 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 658 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4483 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1314 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7830 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4171 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2694 2
PS/2 - компьютерный порт 111 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10180 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1636 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 2
DDR - Double data rate 3043 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 882 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 868 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3619 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1930 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3870 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5172 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 975 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6365 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 64 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2993 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 1
Микрофон - Microphone 2779 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5461 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1176 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2003 1
LVDS - low-voltage differential signaling - Низковольтная дифференциальная передача сигналов 47 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3731 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3035 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4954 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6247 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 251 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2331 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 286 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 689 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 103 1
Linux OS 11371 1
Грищенков Александр 17 2
Клименко Алексей 13 1
Линева Ольга 2 1
Дорошенко Елена 3 1
Болотская Мария 5 1
Опанасенко Всеволод 139 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8693 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 1
Аудит - аудиторский услуги 3356 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6966 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5065 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
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