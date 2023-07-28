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Рамтроника
СОБЫТИЯ
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Рамтроника и организации, системы, технологии, персоны:
|Чип и Дип 12 1
|Россети Ленэнерго 1698 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
|Грищенков Александр 17 2
|Клименко Алексей 13 1
|Линева Ольга 2 1
|Дорошенко Елена 3 1
|Болотская Мария 5 1
|Опанасенко Всеволод 139 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163944 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 3
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