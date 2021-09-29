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Португалия
Порту
Публикаций - 76, упоминаний - 77
Португалия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С 5494 4
|TP-Link 178 4
|Sony 6063 4
|Transas - Транзас ГК 133 3
|Logitech 369 2
|1С-ИжТиСи 4901 2
|Intel Corporation 11002 2
|Совзонд - Sovzond 112 2
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2532 1
|UNICOM U.S. Robotics 89 1
|VK - Mail.ru Port.ru 72 1
|Toshiba Corporation 2829 1
|Qualcomm Technologies 1589 1
|A4tech 16 1
|Apple Inc 10343 1
|Duracell - Дюраселл 21 1
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1447 1
|Belkin 46 1
|HP - Hewlett-Packard 3577 1
|HP Inc. 5220 1
|Revolut 4 1
|IBM - International Business Machines Corp 8797 1
|NEC 1728 1
|Digma 67 1
|Samsung Electronics 9106 1
|Philips 1911 1
|Программный продукт ГК 3664 1
|Google LLC 9729 1
|ABB Group - Asea Brown Boveri 295 1
|Zimbra 31 1
|Правительство Москвы 1463 1
|Парк Зарядье 16 1
|TCOMS - Technology Centre for Offshore and Marine Singapore - Технологический центр морского транспорта Сингапура 1 1
|GeoEye IKONOS 95 2
|DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 2
|Apple iPod 1335 2
|Microsoft Windows 98 343 1
|Nokia N-series 385 1
|Microsoft Skype Out 29 1
|Samsung SVR-диктофон 139 1
|TP-Link Auranet 7 1
|Microsoft DirectX 592 1
|Microsoft Edge - браузер 1871 1
|Apple macOS 1362 1
|Microsoft Windows 10 11176 1
|Linux - Debian GNU - Ubuntu 606 1
|Microsoft Skype 1889 1
|Oracle Java - язык программирования 2476 1
|Linux MeeGo Core Software Platform 242 1
|Google Android Package Kit - APK 41 1
|Google Android 11636 1
|OTRS - OpenSource Ticket Request System 10 1
|Samba 110 1
|Red Hat Linux 179 1
|Mozilla Thunderbird - почтовая программа 162 1
|TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 157 1
|Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1692 1
|Яценко Виктор 14 1
|Макеев Владислав 3 1
|Резников Григорий 5 1
|Ипатов Михаил 2 1
|Сергунина Наталья 198 1
|Лысенко Эдуард 225 1
|Koskela Juha - Коскела Юха 4 1
|Сергеев Иван 71 1
|Борушевский Денис 36 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Сигунова Юлия 10 1
|New Scientist 1446 2
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
|The Verge - Издание 463 1
|Wired - Издание 210 1
|CrunchBase 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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