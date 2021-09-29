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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Португалия
Порту

Португалия - Порту


29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 1
05.06.2020 Знаменитый финтех-стартап с российскими корнями разгоняет штат. Людей увольняют под угрозами и оставляют без средств к существованию в разгар пандемии 2
22.10.2019 ABB поставит технологии для автономной навигации в порту Сингапура 1
05.04.2019 Команда МГУ второй год подряд стала чемпионом мира по программированию 1
27.04.2017 TP-Link представила новую настенную точку доступа EAP115-Wall 1
31.10.2016 «Туапсинский морской торговый порт» автоматизировал расчет зарплаты на базе решения «1С» 1
09.10.2013 Португалия активизирует использование СПО 1
13.06.2013 IPDROM выпустила компактный сервер-видеорегистратор Axxon Next NVR 1
14.05.2013 TP-Link представил 3 пассивных коммутатора с гигабитными портами 1
18.06.2012 Смартфон для музыки и кино 1
11.05.2012 Мониторы AOC ставят всё на USB 1
02.02.2012 Изображение в USB 3.0 1
26.01.2012 Покажите ваше порно! 1
11.01.2012 TP-Link выпустил беспроводной роутер TL-WR842ND 1
01.12.2011 TP-Link выпустил гигабитный роутер TL-ER5120 с балансировкой нагрузки 1
29.11.2011 Универсальность по-японски 1
01.11.2011 3D из фоторамки 1
21.09.2011 USB-мониторы наступают! 1
08.09.2011 Наращиваем слоты через Thunderbolt 1
15.08.2011 Портативный USB-монитор от Lenovo 1
08.08.2011 Сканер размером со степлер обрабатывает лист за 2 секунды 1
22.06.2011 Новые MP3-плееры Philips с памятью 2 ГБ в четырех расцветках 1
09.02.2011 Владельцы MeeGo-смартфонов получают доступ к тысячам приложений Android 1
17.12.2010 «Транзас» установит систему управления движением судов и тренажерный комплекс в Абиджане 1
16.12.2009 Самый быстрый карт-ридер 1
17.08.2009 "Ост-Индская компания": Патч 1.0.5 1
17.12.2008 TRENDnet представил преобразователь интерфейса IDE в SATA 1
06.11.2008 Bosch Security Systems представила аналоговую инфракрасную камеру видеонаблюдения 1
10.06.2008 «Транзас» оборудовал последний сухогруз для Irinvestship Limited 1
27.02.2008 Sony: шквал аудио- и видеоновинок. ФОТО 1
14.02.2008 «Транзас» поставил СУДС для нефтяного терминала в Грузии 1
16.01.2008 DeviceSniffer: слежение за USB-портами 1
24.12.2007 В порту Баутино введена в действие СУДС «Транзас» 1
10.10.2007 Lenel выпустил интеллектуальную систему контроля доступа 1
20.09.2007 HDD-видеокамера Panasonic H250: идеальный баланс 1
27.08.2007 СПбГТИ объявил конкурс на поставку УПАТС 1
17.07.2007 Очень полезный USB-гаджет 1
05.07.2007 Transcend удвоил емкость ExpressCard-накопителя до 32 ГБ 1
09.04.2007 "Боец СОБР" в продаже 1
30.03.2007 "Боец СОБР" в печати 1

Публикаций - 76, упоминаний - 77

Португалия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5494 4
TP-Link 178 4
Sony 6063 4
Transas - Транзас ГК 133 3
Logitech 369 2
1С-ИжТиСи 4901 2
Intel Corporation 11002 2
Совзонд - Sovzond 112 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2532 1
UNICOM U.S. Robotics 89 1
VK - Mail.ru Port.ru 72 1
Toshiba Corporation 2829 1
Qualcomm Technologies 1589 1
A4tech 16 1
Apple Inc 10343 1
Duracell - Дюраселл 21 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1447 1
Belkin 46 1
HP - Hewlett-Packard 3577 1
HP Inc. 5220 1
Revolut 4 1
IBM - International Business Machines Corp 8797 1
NEC 1728 1
Digma 67 1
Samsung Electronics 9106 1
Philips 1911 1
Программный продукт ГК 3664 1
Google LLC 9729 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 1
Zimbra 31 1
BP - British Petroleum 111 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 2
ABB Marine & Ports 3 1
Правительство Москвы 1463 1
Парк Зарядье 16 1
TCOMS - Technology Centre for Offshore and Marine Singapore - Технологический центр морского транспорта Сингапура 1 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8987 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4928 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6802 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 29973 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 641 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3338 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6370 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3021 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6542 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5765 2
PnP - Plug&Play 165 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4271 2
Сервер - Серверные платформы 2026 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 308 2
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1646 2
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 58 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 471 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 847 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 648 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 1
Microsoft Windows приложения 172 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 108 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
AVI - Audio Video Interleave 397 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 362 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 104 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 531 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 435 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2258 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 193 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 244 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 613 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 231 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 63 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 58 1
Dolby TrueHD 73 1
GeoEye IKONOS 95 2
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 2
Apple iPod 1335 2
Microsoft Windows 98 343 1
Nokia N-series 385 1
Microsoft Skype Out 29 1
Samsung SVR-диктофон 139 1
TP-Link Auranet 7 1
Microsoft DirectX 592 1
Microsoft Edge - браузер 1871 1
Apple macOS 1362 1
Microsoft Windows 10 11176 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 606 1
Microsoft Skype 1889 1
Oracle Java - язык программирования 2476 1
Linux MeeGo Core Software Platform 242 1
Google Android Package Kit - APK 41 1
Google Android 11636 1
OTRS - OpenSource Ticket Request System 10 1
Samba 110 1
Red Hat Linux 179 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 162 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 157 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1692 1
Яценко Виктор 14 1
Макеев Владислав 3 1
Резников Григорий 5 1
Ипатов Михаил 2 1
Сергунина Наталья 198 1
Лысенко Эдуард 225 1
Koskela Juha - Коскела Юха 4 1
Сергеев Иван 71 1
Борушевский Денис 36 1
Адров Дмитрий 34 1
Сигунова Юлия 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 99284 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42403 7
Португалия - Португальская Республика 749 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31432 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10659 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11889 3
Германия - Штутгарт 34 2
Германия - Гамбург 166 2
Швеция - Стокгольм 356 2
Люксембург Великое Герцогство 362 2
Испания - Каталония - Барселона 696 2
Великобритания - Лондон 1932 2
Нидерланды - Амстердам 498 2
Испания - Мадрид 144 2
Иран - Исламская Республика Иран 932 2
Украина 5819 2
Польша - Республика 1505 2
Южная Корея - Республика 3792 1
Чили - Республика 429 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 48 1
Ливия 111 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1576 1
Нидерланды 2072 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1796 1
Кения - Республика 123 1
Грузия 1035 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг 134 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 224 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12199 1
Казахстан - Республика 4210 1
США - Вашингтон - Сиэтл 386 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1274 1
Азия Южная 92 1
Финляндия - Хельсинки 241 1
Сингапур - Республика 1540 1
Япония 9220 1
Индия - Республика 4134 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1242 1
Италия - Итальянская Республика 3054 1
Китай - Тайвань 1606 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5775 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2330 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 748 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1880 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4008 1
Русский язык 3793 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 1
New Scientist 1446 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
The Verge - Издание 463 1
Wired - Издание 210 1
CrunchBase 63 1
IDC - International Data Corporation 4561 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1103 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 567 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 89 1
SNU - Seoul National University - СНУ - Национальный университет Сеула 12 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 789 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 346 1
Kim Chaek University of Technology - Политехнический университет имени Ким Чхэка 1 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 11 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 63 2
CeBIT 452 1
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Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
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