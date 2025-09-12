Получите все материалы CNews по ключевому слову
Астор Retail Suite.Global
Цифровая экосистема АСТОР Retail Suite.Global представляет собой комплекс интегрированных ИТ-решений, охватывающих спектр задач, стоящих перед розничными компаниями. Решения экосистемы позволяют обеспечить как базовое управление продажами и омниканальные процессы, так и полную end-to-end автоматизацию розничных бизнес-функций с применением технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных.
|12.09.2025
|«Ростелеком» обеспечит полный цикл цифровизации российского ретейла с помощью решений «Астор» 2
|30.01.2024
|Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок 4
