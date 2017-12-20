Lenovo и CNews проводят конкурс к 25-летию ThinkPad. Приз ноутбук

В честь 25-летия легендарной марки ThinkPad компания Lenovo и издание CNews проводят конкурс, победитель которого получит ноутбук.

Первый ноутбук под маркой ThinkPad был выпущен компанией IBM в 1992 г., и это значит, что в 2017 г. семейству продуктов ThinkPad исполняется 25 лет.

За прошедшие четверть века техника Thinkpad прославилась качеством сборки, надежностью, лаконичным дизайном корпуса. Она стала одной из самых узнаваемых марок, предназначенных для профессионалов, а в последние годы и для широкого круга пользователей.

В честь 25-летия ноутбуков ThinkPad на CNews запущен раздел «Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее», в котором можно ознакомиться с историей знаменитой марки и тестом флагманской модели Lenovo ThinkPad X1 Carbon.

Компания Lenovo совместно с CNews проводят конкурс, приуроченный к этому событию.

Победители конкурса будут премированы внушительным призом – ноутбуком Lenovo ThinkPad.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прислать рассказ, насколько часто и почему стоит менять парк компьютеров на предприятиях и в небольших компаниях.

К 25-летию марки ThinkPad компания Lenovo и CNews подарят ноутбук автору лучшего рассказа

Приз - ноутбук Lenovo ThinkPad - получит автор самого интересного и максимально обоснованного рассказа.

Свои рассказы для конкурса и контактные данные присылайте с помощью анкеты: